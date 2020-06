Aide financière de plus de 707 525 $ pour le garage municipal de Saint-Épiphane

Le gouvernement du Québec a octroyé le 10 juin une aide financière de 707 525 $ dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales pour l’agrandissement et la mise aux normes du garage municipal de Saint-Épiphane. Il s’agit d’un projet global d’environ 1,2 M$.

«Le garage était désuet et vétuste et ce, depuis plusieurs années. Avec cet investissement, la municipalité pourra bénéficier d’infrastructures modernisées, saines et sécuritaires», a commenté le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardif. Il répondra à un besoin essentiel de la collectivité de Saint-Épiphane, qui est un milieu en développement.

Un montant de 166 000 $ a aussi été consenti à la Municipalité de Saint-Épiphane par le programme de la taxe fédérale d’accise sur l’essence (TECQ) pour favoriser l’efficacité énergétique à l’intérieur du bâtiment.

«Pratiquement tous les bâtiments de Saint-Épiphane ont été mis à jour, il ne reste que l’entretien à assurer. Le travail n’est pas terminé, les réseaux routiers ont aussi besoin de beaucoup d’amour», a commenté le maire, Renald Côté. Le reste du montant, soit environ 326 000 $, sera déboursé par la Municipalité sans trop d’incidence sur le compte de taxes, a spécifié M. Côté.

Le bâtiment actuel sera agrandi d’environ 76 mètres carrés, ce qui permettra l’ajout d’une salle de repos dans la partie des bureaux administratifs et une issue de secours supplémentaire. Le garage municipal répondra aux besoins des employés et aux normes en matière de sécurité incendie.