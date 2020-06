Des jardiniers passionnés!

Lors de la visite d’Info Dimanche la journée même de l’ouverture officielle du jardin communautaire Bellevue à Rivière-du-Loup, le jeudi 4 juin, deux passionnées étaient en plein travail.

Lucie Morneau entame sa deuxième année de jardinage à cet endroit. «Je suis à ma retraite, c’est un beau passe-temps et tu fais des rencontres. C’est le fun quand tu récoltes tes légumes toi-même. De plus, on profite du paysage sur le bord du fleuve», a commenté Mme Morneau pour qui cela représente aussi des souvenirs de jeunesse.

Denise Chouinard est une nouvelle résidente à Rivière-du-Loup. «J’en faisais ailleurs, c’est d’abord pour le plaisir de voir pousser ce que j’ai semé. De plus cette année, avec l’augmentation du cout de l’épicerie, c’est intéressant d’avoir ses propres légumes», a souligné Mme Chouinard.

Membre du comité du jardin communautaire Saint-François, Gaëlle Smets est très heureuse de son expérience. «Je suis à Rivière-du-Loup depuis trois ans et demi. Comme j’habite en appartement, je voulais vivre l’expérience d’un jardin. C’est relaxant et satisfaisant. J’ai cependant beaucoup de choses à apprendre, d’ailleurs cette activité favorise le partage de connaissances», a mentionné Mme Smets, originaire de la Belgique.

Jocelyn Viel vit sa passion au jardin communautaire de Saint-Ludger. Pour un sixième été, il était présent le 5 juin dernier afin de préparer sa parcelle de terrain. «Quand tu récoltes tout ça, tu te sens bien. Ça nous tient plus en forme, ça nous fait bouger. J’aime aussi donner des légumes», a expliqué M. Viel.