Le président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce son départ à la retraite

Le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Daniel Côté, a annoncé le 27 mai son départ à la retraite. En poste depuis le 1er avril 2015, M. Côté a été nommé par le ministre de la Santé et des Services sociaux lors de la création des CISSS et CIUSSS. Il met ainsi un terme à sa carrière professionnelle de plus de 38 années dans le réseau de la santé et des services sociaux.

«Ce fut un réel privilège d’œuvrer dans ce vaste réseau pendant toutes ces années, et tout particulièrement depuis les cinq dernières au cours desquelles les défis ont été très nombreux, souvent complexes, mais toujours stimulants. Je remercie toute l’équipe de son appui indéfectible et souhaite la meilleure des chances à cette grande et efficace organisation qu’est le CISSS du Bas-Saint-Laurent, qui ne cesse de démontrer au quotidien sa réelle détermination à assurer des soins et des services de qualité et de proximité à notre population.»

Clinicien de formation, M. Côté a travaillé la majeure partie de sa carrière sur la Côte-Nord, où il a notamment occupé les postes de directeur des soins infirmiers, directeur-général adjoint et directeur général du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan, puis du CSSS de Rimouski-Neigette à compter de 2014 jusqu’à son actuelle nomination, en 2015.

La présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, tient à remercier M. Côté pour sa grande contribution à la mise sur pied de la structure du CISSS et de son équipe de direction, soulignant au passage ses compétences et son grand humanisme. « aniel aura été un collègue fort apprécié, dont la rigueur, le leadership et l’esprit d’équipe auront teinté son parcours de haut dirigeant. Je tiens à lui exprimer ma profonde reconnaissance et je le remercie d’avoir été un collaborateur de la première heure, toujours soucieux de placer les intérêts des usagers de notre région ainsi que le respect des orientations au cœur de toutes nos décisions.»

Daniel Côté quittera ses fonctions à la fin du mois d’aout et le processus de recrutement pour lui trouver un successeur s’amorcera au cours des prochains jours.