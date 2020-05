Une formation payée pour recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires 

Le gouvernement du Québec est toujours à la recherche de renfort dans les CHSLD, si bien qu’il a décidé de proposer une formation payée, d’une durée de trois mois, afin de recruter 10 000 personnes pour pourvoir les postes disponibles comme préposés aux bénéficiaires. Québec assure également vouloir bonifier les conditions de travail.

Au cours des prochains jours, une importante campagne de publicité sera lancée pour inviter les gens à s’inscrire à cette formation qui sera offerte dans des dizaines de centres de formation professionnelle à travers la province. Celle-ci débutera à la mi-juin et se poursuivra jusqu’à la mi-septembre.

«[Les participants] vont être payés pendant la formation au même titre que des aides de service, c’est-à-dire qu’ils toucheront un salaire de 21 $ de l’heure», a expliqué François Legault.

Le premier ministre a ajouté que les diplômés recevront par la suite un emploi à temps plein à 26 $ de l’heure ce qui représente environ 49 000 $ par année. «C’est un travail valorisant qui change la vie des gens. Je vous invite à y songer sérieusement, nous avons besoin de vous», a-t-il lancé, ajoutant que le gouvernement souhaite aussi s’assurer que le milieu offre de meilleures conditions de travail.

«C’est un énorme défi. Mais on espère qu’en recrutant de nouveaux employés, nous allons rendre le travail plus agréable. Il faut aussi rénover les établissements, plusieurs sont vétustes, on le sait.»

Davantage de détails à venir…