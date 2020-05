Rivière-du-Loup rouvrira ses édifices municipaux le 1er juin

Compte tenu de l’assouplissement des mesures gouvernementales et à l’instar d’autres municipalités du Québec, la Ville de Rivière-du-Loup procèdera à la réouverture de l’ensemble de ses espaces administratifs à partir du lundi 1er juin. Toutefois, des mesures particulières seront appliquées pour la sécurité des employés et des visiteurs.

Les citoyens devront impérativement prendre rendez-vous avant de se présenter dans les édifices municipaux pour rencontrer un employé de la Ville. Cette exigence est valide en tout temps et elle est applicable à tous les services, sans exception, ce qui inclut la direction générale et le cabinet de la mairesse. La prise de rendez-vous se fait par téléphone, au 418 867-6700, ou par courriel, à l’adresse [email protected]

Les visites devront se faire par la porte principale des différents établissements. Pour l’hôtel de ville, c’est à la porte centrale, accessible à partir de la rue de l’Hôtel-de-ville, que les citoyens devront se présenter. Toute personne devra, dès son arrivée, porter un masque ou un protecteur facial et le conserver pour toute la durée de la visite. La désinfection des mains à l’arrivée sera également obligatoire, et il faudra conserver en tout temps une distance minimale de deux mètres avec toute autre personne.

En outre, les citoyens sont invités à limiter leurs déplacements aux besoins essentiels seulement. Les employés demeurent en poste pour répondre aux questions par téléphone, par courriel ou encore par l’entremise du module de clavardage, accessible via la page d’accueil du site internet VilleRDL.ca.

L’horaire saisonnier sera en vigueur à compter de ce lundi 25 mai et ce, pour l’ensemble des bureaux administratifs de la Ville et de la cour municipale. Ainsi, jusqu’au 9 octobre, il sera possible de joindre le personnel de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 45, du lundi au jeudi, et de 8 h à 12 h le vendredi.