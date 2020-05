Des cours à l’école secondaire pour certains élèves de 6e année

Depuis le début de la semaine, 3 110 élèves de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup ont repris la route vers leur école primaire. Des modifications ont toutefois été apportées à l’organisation scolaire. Les élèves de 6e année des écoles Joly, Hudon-Ferland et de l’école internationale François-Xavier poursuivront leur parcours scolaire à l’École secondaire de Rivière-du-Loup au cours des prochaines semaines afin de faciliter leur transition vers le secondaire.

La Commission scolaire (CS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup précise que des ressources enseignantes seront ajoutées aux écoles La Croisée I et II et à l’école Vents-et-Marées de Cacouna pour permettre une fréquentation des élèves à temps plein. Ces transitions s’effectueront graduellement.

En raison des nouveaux ratios à respecter, soit un maximum de 15 élèves par classe, 89 nouveaux groupes ont dû être créés, dont 59 uniquement dans le secteur de Rivière-du-Loup. L’École secondaire de Rivière-du-Loup peut accueillir environ 65 groupes. La problématique n’était donc pas liée à l’espace disponible, mais plutôt au manque de ressources humaines.

Le directeur de la CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry, souligne que la rentrée progressive a été mise en place puisque le personnel enseignant disponible en date du 4 mai était insuffisant. «On savait qu’on manquait de monde. La restriction liée aux travailleurs de 60 ans et plus, ça représentait pour nous 82 personnes. La question a finalement été réglée par le gouvernement et nous les avons réadmis dans le système scolaire. Il nous fallait plus de personnel pour affecter davantage de professeurs aux nouveaux groupes formés. L’orientation ministérielle de l’école à temps plein a toujours été là», ajoute M. Déry.

Les élèves de 6e année des écoles internationale Saint-François-Xavier, Joly et Hudon-Ferland (Saint-Alexandre) poursuivront leur cheminement scolaire à temps complet à l’École secondaire de Rivière-du-Loup dès la semaine prochaine. Ce changement permettra de libérer des locaux dans ces écoles pour accueillir les groupes des autres niveaux à temps plein.

Les titulaires iront à l’école secondaire avec les élèves sous leur responsabilité depuis le début de l’année et ils seront aussi accompagnés d’autres enseignants du secondaire pour faciliter cette transition et permettre la fréquentation des classes à temps plein. «Le défi était de trouver des suppléants. Chaque groupe représente 1,4 ressource de plus. Il nous fallait donc trouver une centaine de personnes supplémentaires dans un court délai», ajoute M. Déry. Pour ce dernier, la priorité était avant tour d’accueillir correctement les enfants dans un environnement sécuritaire, qu’ils voient leur titulaire et leurs amis à l’école.

Les enfants de la maternelle à la 6e année de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup auront donc tous droit à un enseignement à temps plein d’ici la semaine du 25 mai. Environ 80 % des élèves de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup ont confirmé leur présence pour la reprise des classes. Une centaine de nouvelles inscriptions se sont ajoutées pour la semaine prochaine. Un signe que les parents et les enfants ont confiance de retourner à l’école pour cette «deuxième rentrée» particulière, en plein mois de mai.