La rue Lafontaine brille de tous ses feux

Dimanche soir à 20 h 30, la rue Lafontaine s’est illuminée ! Facteurs, pompiers, policiers, employés des travaux publics, remorqueurs et taxis ont voulu souligner le travail des intervenants en première ligne qui luttent contre la COVID-19, mais aussi en support aux commerçants de la ville.

Les véhicules de Postes Canada, ceux du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, des paramédics de la CPGP, de Remorquage 2000, de Remorquage STP et de la Sûreté du Québec étaient stationnés en bordure de la rue Lafontaine à proximité du bureau de poste et de l’hôtel de ville, sirènes et gyrophares allumés.

C’est à l’invitation de Pascal Giard de Productions Giard, que Postes Canada s’est joint à l’initiative, rapidement rejoint par les autres services d’urgence de la Ville. Une proposition qui a tout de suite plu au chef de zone locale - Rivière-du-Loup de Postes Canada, Jean-François Gignac.

«Nous sommes fiers d’encourager les commerçants locaux, les intervenants de première ligne dans le domaine de l’éducation et les enfants qui sont pour nous une source de motivation. Ça va bien aller», a-t-il mentionné.

La scène spectaculaire a été captée par Jean-Philippe Cloutier d’Experia Productions et Patric Nadeau Photographie, mais aussi par de nombreux citoyens qui ne se sont pas fait, prier pour eux aussi «flasher» leurs lumières.