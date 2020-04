Rinçage annuel d’une partie du réseau d’aqueduc à compter du 4 mai

À compter de ce lundi 4 mai et pour une période d’environ quatre semaines, la Ville de Rivière-du-Loup procèdera au rinçage d’une partie des conduites d’alimentation en eau potable.

L’opération routinière vise à déloger les particules pouvant s’être accumulées dans les canalisations, en augmentant considérablement le débit de circulation. Au cours de la période de rinçage, il est donc normal de voir des bornes-fontaines couler momentanément à plein régime, l’opération de nettoyage s’effectuant par leur intermédiaire.

Le rinçage n’affecte en rien la qualité et la potabilité de l’eau, mais de courtes baisses de pression peuvent être notées. Au retour d’une pleine pression, une eau brouillée ou colorée peut par ailleurs être observée, pour laquelle il suffit de laisser couler jusqu’au retour à la limpidité. Il est par ailleurs recommandé d’éviter d’effectuer des lessives entre 7 h et 16 h du lundi au vendredi tout au long de la période de rinçage de son secteur, afin de se prémunir des potentiels désagréments causés par les particules se détachant au cours de l’exercice.

ZONES DE RINÇAGE

Bien que les zones ne suivent pas le découpage des quartiers ou districts, les trois secteurs effectués ce printemps couvrent grosso modo le centre-ville, Saint-Patrice, le parc Cartier et la Pointe. Plus précisément et en se référant également à la carte jointe, voici la période pendant laquelle une équipe devrait être à l’œuvre dans chaque zone. Il s’agit d’un horaire de référence, qui pourrait légèrement varier selon les éventuels imprévus rencontrés sur le terrain.

Les zones 1 à 3 (rue Laval vers l’ouest, incluant Saint-Ludger) seront pour leur part rincées en septembre. Une nouvelle communication sera émise le moment venu.