Stade de la Cité des Jeunes : l’heure des choix approche 

Si les mesures ministérielles actuelles restent en place encore quelque temps, et que les chantiers de construction industriels et commerciaux ne reprennent pas leurs activités rapidement, la Ville de Rivière-du-Loup pourrait être contrainte de faire certains choix dans le dossier du Stade de la Cité des Jeunes.

Attention : il ne sera pas question d’annuler ou de modifier le projet, quoi qu’en souhaitent certains citoyens, mais plutôt de prioriser les travaux à faire avant la tenue de la Finale des Jeux du Québec de février 2021.

«La glace olympique est commencée et c’est évident que les travaux reprendront aussitôt qu’on en aura la chance. [S’il y avait un problème avec le respect de l’échéancier], on va faire en sorte que les travaux prioritaires soient mis sur la glace olympique et sur tout ce qui est nécessaire pour tenir nos Jeux», a indiqué la mairesse Sylvie Vignet.

Évidemment, la Ville de Rivière-du-Loup est impatiente d’avoir le «Go» du gouvernement du Québec pour repartir le chantier, et le député Denis Tardif est bien au fait des préoccupations des élus louperivois, mais on comprend tout de même très bien qu’il est primordial «d’y aller étape par étape» et de suivre les directives de la Santé publique.