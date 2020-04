« Un toit pour nous » frappé par la COVID-19

À Trajectoires Hommes du KRTB et au Centre prévention suicide du KRTB, l’année 2020 commençait en lion avec le projet «Un toit pour nous». L'organisme en était même à faire une offre d’achat pour une maison.

Rien de comparable avec les nombreuses personnes atteintes et même décédées en raison de ce coronavirus, mais ce drame social est venu remettre en question tout le processus de levée de fonds.

Cependant l’idée de «Un toit pour nous» est encore bien vivante; elle demeure seulement en attente. Ce projet mijote depuis une dizaine d’années. Il n’allait certainement pas s’éteindre à cause de cette pandémie.

«En réalité, notre projet est en quelque sorte mis sur la glace… À tous ceux et celles qui ont mis énergie, temps et argent, nous leur disons encore merci. Dès que cette crise sera chose du passé, nous reprendrons nos démarches et amènerons ce projet de maison d’hébergement à terme», a-t-on laissé savoir.

D’ici-là, ces deux organismes, Trajectoires Hommes et Centre prévention suicide, dispensent leurs services en télétravail.