Incendie sur la rue Lafontaine: le pire a été évité

Plusieurs ont craint le pire lors de l'incendie du 8 avril qui a ravagé un appartement de l'immeuble de trois étages qui abrite notamment au premier niveau le restaurant Symposium et la boutique Création Monik à Rivière-du-Loup. Si l’on ne déplore aucun blessé et aucune perte de vie, il semble bien que le pire ait aussi été évité alors que les dégâts sont contenus.

Sur la page Facebook de la boutique, la propriétaire Monique Hébert a transmis les bonnes nouvelles. «Toutes les robes vendues non livrées sont intactes et à l'abri dans un autre local hors de l'immeuble. Elles étaient dans l'arrière-boutique et cette zone n'a pas été touchée. Mais j'ai préféré les sortir. C'était ma priorité. Alors, soyez rassurées», a écrit Mme Hébert.

Cette dernière précise que c’est aujourd'hui, le jeudi 9 avril, que la boutique célèbre ses 33 ans d'existence. «C'est avec le coeur plein d'émotions que je soulignerai cet anniversaire. Merci à vous toutes», termine la propriétaire de Création Monik.