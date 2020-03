La collecte du bac bleu maintenue à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup désire informer la population que la collecte des matières recyclables se poursuit comme prévu. Ainsi, les prochaines collectes, incluant celle du 6 avril, sont maintenues.

Étant donné les récentes directives gouvernementales, la Société VIA, qui opère le centre de tri, avisait récemment ses différents clients de l’arrêt temporaire de ses opérations jusqu’au 14 avril. Cependant, c’est d’un commun accord que la Société VIA et la Ville de Rivière-du-Loup ont convenu d’une solution visant à maintenir une partie des opérations tout en assurant la santé et la sécurité des travailleurs de la rue Delage. Ainsi, une portion du tri des matières recyclables demeure active, laquelle favorise le recours à des moyens mécaniques, ceci afin de limiter les risques pour la santé des employés.

Les citoyens sont donc invités à poursuivre le tri comme à l’habitude, en disposant leurs matières recyclables dans leur bac bleu. Il s’agit d’ailleurs d’un bon moment pour mettre en pratique les conseils prodigués ces dernières années, par exemple défaire toutes les boîtes de carton, qui occupent un volume inutile dans le bac lorsqu’elles y sont déposées dans leur état original.

Par ailleurs, les collectes du bac noir et du bac brun se feront selon l’horaire prévu. Contrairement au bac bleu, où le tri se fait à la chaîne par des personnes qui se côtoient, les matières organiques et les déchets n’ont pas à être traités à la main.