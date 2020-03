Traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins: 4,9 M$ pour le NM L'Héritage I

Après des mois de luttes citoyennes, de négociations ponctuées de moyens de pression, le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 4 897 400 $ à la Compagnie de navigation des Basques (CNB) pour la réfection et la mise aux normes du NM L'Héritage I. Une victoire importante pour la communauté des Basques qui n'avait pas hésité à se mobiliser pour faire entendre sa voix alors que l'avenir de la traverse était menacé.

C'est le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, qui en a fait l'annonce ce jeudi 19 mars au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel.

Rappelons que cette réfection est nécessaire pour répondre aux normes et aux exigences de Transports Canada, le tout afin d'assurer le renouvellement des différents certificats requis pour la navigation. Si ces travaux ne sont pas effectués, la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins ne pourra pas reprendre ses activités en 2020. Les travaux se dérouleront en deux phases afin d’atténuer les conséquences sur la reprise du service cet été.

«Je tiens à saluer le bon travail de la Compagnie de navigation des Basques, qui a largement contribué à la définition d'un projet bien ficelé permettant l'octroi de l'aide financière gouvernementale. Je me réjouis que notre gouvernement agisse afin de préserver la desserte du NM L'Héritage I, qui contribue grandement à la vitalité économique de la ville de Trois-Pistoles et de la région du Bas-Saint-Laurent», a commenté Denis Tardif par voie de communiqué.

De son côté, la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, a rappelé que la traverse était «vitale pour le développement social et économique de la région. Même son de cloche du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, François Bonnardel.

«Les services du NM L'Héritage I sont essentiels pour les citoyennes et citoyens de la Côte-Nord, surtout dans le contexte actuel, où l'approvisionnement en marchandises est névralgique pour la population. Je suis donc fier que notre gouvernement accorde une aide financière substantielle qui permettra la réalisation de travaux nécessaires au bon fonctionnement de cette desserte maritime.»

SAUVONS L'HÉRITAGE

Pour le porte-parole du comité, M. Guillaume Legault, la mobilisation citoyenne est l’élément clé du dénouement de cette impasse. «Depuis novembre 2019, la population des Basques et de la Haute-Côte-Nord se mobilise et demande des réponses de la part du gouvernement du Québec. Après que nos représentants élus aient fait la démonstration de la fiabilité du navire et répondu à toutes les exigences du MTQ, cette décision était la seule réponse raisonnable que le gouvernement pouvait apporter à nos communautés».