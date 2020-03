COVID-19 : Saint-Arsène met en place des mesures préventives

L’Organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) de Saint-Arsène s’est réunie afin de faire le point sur la situation qui prévaut au plan national concernant la COVID-19.

Le maire, Mario Lebel, et le directeur général et coordonnateur municipal des mesures d’urgence, Marc-Antoine Goulet, confirment que toute l’administration de la Municipalité est mobilisée pour limiter les impacts pour les citoyennes et les citoyens.

La Municipalité tient à rassurer ses citoyens à l’effet que toutes les mesures sont prises afin de maintenir les services aux citoyens tout en suivant les directives qui proviennent des autorités gouvernementales. La Municipalité met en place diverses mesures locales qui découlent ou s’inscrivent dans les mesures nationales annoncées par le gouvernement.

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, toutes les activités de loisirs organisées par la Municipalité sont suspendues. Les installations municipales suivantes sont fermées au public : la bibliothèque, le gymnase, le Centre communautaire Morneau, incluant la salle de gym, ainsi que toutes les salles de conférence. Les séances du conseil qui devraient être tenues d’ici le 25 mars se tiendront à huis clos.

Le bureau municipal demeure ouvert au public selon les heures habituelles. Toutefois, on vous demande de limiter votre venue dans le bureau municipal au strict nécessaire. Afin de minimiser les risques pour tous, on vous demande, lorsque possible, de plutôt communiquer par téléphone (418-867-2205) ou par courriel ([email protected]) et d’effectuer vos paiements par internet ou par la poste.

Par ailleurs, la Municipalité fait le lancement d’une application d’urgence pour les appareils mobiles à l’intention des citoyens. Cette solution technologique novatrice permet à tout citoyen de Saint-Arsène ainsi qu’à toute personne ayant des proches dans la Municipalité d’obtenir en temps réel des renseignements pour toute situation d’urgence potentielle, y compris sur la COVID-19. Dans les circonstances, il est fortement recommandé que tous les citoyens de Saint-Arsène équipés d’un téléphone intelligent ou d’une tablette téléchargent sans plus attendre l’application IdSide-Echo, via l’App Store d’Apple ou le Google Play Store, et qu’ils activent l’abonnement aux alertes pour Saint-Arsène afin de recevoir toutes les mises à jour sur les événements en cours.

Les citoyens sont également invités à suivre la page Facebook de la Municipalité qui sera alimentée quant aux informations locales sur la pandémie et les mesures en cours. On vous recommande d’appliquer les recommandations de la Santé publique et si vous avez des doutes sur votre état de santé, composez le 1 877-644-4545 qui est la ligne dédiée au COVID-19 du gouvernement du Québec.