Deuxième appel de projets du Fonds évènementiel 2020 de la Ville de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles a lancé le 9 mars le 2e appel de projets du Fonds évènementiel 2020 visant à appuyer les promoteurs souhaitant bonifier l’achalandage touristique dans le milieu.

L’appel de projets se déroulant du 9 mars 2020 au 3 avril 2020 vise les évènements, tous secteurs confondus (sportif, culturel, associatif, éducatif, etc.), se déroulant sur le territoire de la ville de Trois-Pistoles, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020.

Ouvert aux entreprises à but lucratif et aux organismes à but non lucratif, l’aide financière pouvant être consentie peut atteindre jusqu’à 75 % des couts admissibles. Pour connaitre l’ensemble des détails et critères d’évaluation, le document de présentation du Fonds événementiel 2020 se trouve sur le site Internet de la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca, dans la section Quoi de neuf.

Pour plus d’informations, il est possible de contacter Sara Amélie Bellavance, directrice du Service de la culture et des communications, au 418 851-1995 poste 4230 ou au [email protected]