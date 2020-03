Courir pour les Zèbres remet 750 $ à l’Auberge la clé des champs

Ce mardi 10 mars, l’ambassadeur de l’événement Courir pour les Zèbres au Bas-St-Laurent, Richard Roy, a procédé à la remise d’un montant de 750 $ aux membres de l’Auberge la clé des champs de St-Cyprien.

L’événement Courir pour les Zèbres en était à sa 4e édition en 2019 et a rassemblé encore une fois plus de 200 participants dans la région de Rivière-du-Loup. Rappelons que l’événement a pour but de faire la promotion des maladies orphelines et une partie des fonds amassés est versée par les ambassadeurs régionaux à des maisons de répit de leur région afin d’aider les familles vivant avec une des 7000 maladies orphelines.

La 5e édition sera présentée la fin de semaine du 23-24 mai 2020. Les trousses sont en vente au www.simonlezebre.ca.