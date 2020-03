De bonnes mesures nettement insuffisantes, selon le PQ

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet et le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ont réagi à l’annonce du premier ministre Justin Trudeau sur la pandémie du coronavirus.

«L’annonce du premier ministre aujourd’hui est très rassurante, mais encore insuffisante. Elle confirme que le gouvernement fédéral semble enfin prendre au sérieux la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement la planète. De plus, elle apporte un réel soutien au Québec et aux provinces qui retrouvent en première ligne pour combattre la propagation de ce virus. Cependant, elle ne règle en rien la question des mesures de détection aux frontières et c’est sur cet enjeu que le gouvernement fédéral devrait agir rapidement », a déclaré le chef du Bloc Québécois.

«Une série de mesures devraient être mises en œuvre immédiatement afin d’éviter la propagation du virus et d’en diminuer l’impact, tant sur la population que sur l’économie du Québec et du Canada. J’invite le premier ministre à préparer un plan de contingence efficace et complet», a ajouté Maxime Blanchette-Joncas.

Le Bloc Québécois et le député de Rimouski-Neigette — Témiscouata — Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, considèrent que l’action gouvernementale fédérale doit comporter trois volets distincts qui contribueront à diminuer les effets du coronavirus sur la population québécoise.

Volet gouvernance

Afin de rassurer la population, le gouvernement fédéral doit absolument faire preuve de leadership et de transparence comme le fait le gouvernement du Québec.

• Tenue de conférences de presse quotidiennes pour informer la population sur l’état de la situation.

• Augmentation des transferts en santé pour porter l’indexation annuelle à 5,2 %, comme demandé par le Québec et les provinces.

• Concertation des pays du G-20 afin de s’assurer que la propagation du virus soit ralentie le plus possible et que l’économie mondiale puisse être relancée rapidement.

Volet sanitaire

• Contrôle aux frontières et meilleur encadrement en mettant en place un véritable protocole de détection du coronavirus chez toutes les personnes entrant au Canada et en outillant davantage le personnel des services frontaliers.

• Maintien des quarantaines de quatorze jours pour toute personne ayant risqué de contracter le virus ou ayant été en contact avec quelqu’un l’ayant contracté.

Volet économique

• Mise en place d’un programme de soutien aux travailleurs en isolement (sur une base volontaire ou non), afin d’éviter que les préoccupations financières ne s’ajoutent pas aux inquiétudes liées à leur santé. À cet égard, le Bloc Québécois salue l’élimination du délai de carence d’une semaine annoncée par le premier ministre pour les personnes isolées.

• Soutien aux entreprises affectées par la pandémie du coronavirus, notamment dans les secteurs du tourisme, des événements et des exportations et importations.

• Hausse, dès le prochain budget, des pensions de vieillesse dès 65 ans pour augmenter le pouvoir d’achat des aînés, la partie de la population la plus directement affectée par le coronavirus.

«La pandémie du coronavirus préoccupe, à juste titre, la population québécoise. Bien que le Québec soit un des endroits les plus sécuritaires au monde, le risque de propagation est bien réel et les Québécoises et les Québécois doivent pouvoir compter tant sur le gouvernement du Québec que sur le gouvernement fédéral. L’annonce du premier ministre d’aujourd’hui est un pas dans la bonne direction, mais malheureusement, c’est nettement insuffisant. Nos propositions sont constructives et elles contribueront à éviter que le virus ne se propage et que cette pandémie n’affecte trop durement les travailleurs et les entreprises du Québec», a conclu Maxime Blanchette-Joncas.