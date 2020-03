Le sommeil, un sujet qui réveille

La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup convie les citoyens à une conférence qui tombe particulièrement à point pour plusieurs, après le changement d’heure de ce samedi : Le sommeil, ça s’apprivoise, le jeudi 19 mars, à 19 h.

On consacre près du tiers de notre vie à dormir et l’importance du sommeil sur les plans physique et psychique n’est plus à démontrer. Que faire, alors, lorsque ce dernier ne vient pas ou qu’il nous quitte brusquement en cours de nuit? Daniel Racine, professionnel en relation d’aide et hypnologue, propose des moyens simples et efficaces pour apprivoiser ou retrouver un sommeil naturel, profiter de ses bienfaits et éviter les effets secondaires de la médication à long terme. La conférence est présentée gratuitement.

La programmation d’hiver demeure par ailleurs disponible au comptoir du prêt, sur la page Facebook de la bibliothèque ou encore le site Web de la Ville, à VilleRDL.ca. Pour toute information ou inscription, il est également possible de composer le 418 862-4252.