Une corneille trouve refuge dans la cheminée de poêle

Le printemps est-il plus hâtif à Trois-Pistoles? Le mercredi 4 mars dernier, une Corneille d’Amérique a trouvé refuge dans la cheminée du poêle à bois de la résidence de Micheline Côté.

«J’ai entendu du bruit dans le sous-sol et je suis descendue dans l’atelier où se trouve le poêle à bois. Il y avait quelque chose dans le tuyau de la cheminée. J’ai ouvert la porte et tâté avec le tisonnier, c’est alors que l’oiseau, qui ne pouvait probablement pas remonter, est descendu et sorti du poêle par la porte», a expliqué Mme Côté.

L’oiseau s’est mis à voler un peu partout. Pendant que la propriétaire fermait les portes pour qu’il n’ait pas accès à d’autres pièces de la maison, il s’est finalement caché derrière un réfrigérateur après avoir créé tout un émoi et laissé des traces de suie. «J’ai demandé à quelqu’un de venir l’attraper», a conclu Mme Côté.

Comme on peut le constater sur la photo, l’oiseau est vraisemblablement une corneille plutôt qu’un corbeau, tenant compte de ses dimensions, de son bec plus effilé et de ses plumes noires avec toutefois des reflets bleus. La taille plus petite et le bec beaucoup plus fin la distingue en effet du Grand Corbeau. La corneille vit dans les forêts, les parcs, les campagnes et les banlieues. Elle revient plus au nord du territoire de l’Amérique le printemps venu. Pour sa part, le Grand Corbeau passe l’hiver au Québec.