Analyse de l’eau dans les écoles au niveau de la concentration de plomb

Au retour de la relâche, des affiches apparaîtront à proximité des quelque 600 points d’eau inventoriés dans l’un ou l’autre des 42 établissements de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Cet affichage se fera dans le cadre d’une vaste opération visant à mettre en place de nouvelles normes, établies par Santé Canada, quant à la présence de plomb dans l’eau qui doit dorénavant être inférieure à cinq microgrammes par litre d’eau. Santé Canada est d’avis qu’une concentration d’eau supérieure à ce taux peut constituer un risque pour la santé humaine.

Les travaux, annoncés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à la fin du mois d’octobre dernier, doivent se dérouler en deux temps :

D’ici le 23 juin 2020 : échantillonnage, identification des correctifs et début des travaux, le cas échéant, pour toutes les écoles primaires;

D’ici le 1er novembre 2020 : mêmes opérations pour tous les autres établissements (secondaires, formation générale des adultes et formation professionnelle).

Rappelons que, par le passé, la commission scolaire était déjà tenue d’effectuer des tests d’eau dans ses établissements conformément aux normes en vigueur et que la qualité de cette eau n’est pas remise en question.

Entretemps, des mesures préventives, dont l’affichage d’instructions à proximité des points d’eau, seront mises en place.

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90% œuvrent directement auprès des élèves.