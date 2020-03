Une nouvelle station météorologique pour les étudiants en Technologie de l’électronique industrielle

Les finissants du programme Technologie de l’électronique industrielle peuvent maintenant ajouter une nouvelle corde à leur arc grâce à l’acquisition récente d’une station météorologique installée directement au Cégep de Rivière-du-Loup.

En plus d’approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement d’un tel équipement, les étudiants de troisième année se familiarisent désormais avec la mise en place et la maintenance de panneaux solaires et d’éoliennes, des composantes de ce nouvel ajout.

Selon André Roy, technicien en électronique du programme, cet outil permet aux étudiants d’élargir leur champ de compétences : « En Technologie de l’électronique industrielle, nous avons la volonté de former des technologues à jour, compétents et polyvalents. Plusieurs concepts étaient abordés théoriquement, dans des livres, mais l’ajout d’équipements sur place rend le tout beaucoup plus concret pour nos étudiants qui peuvent dorénavant toucher et tester les installations, un plus une fois sur le marché du travail. Nous constatons d’ailleurs que les compétences liées au développement durable sont de plus en plus demandées par les employeurs ».

La population et la communauté collégiale peuvent également consulter les conditions actuelles, les prévisions, l’historique de la météo ainsi que plusieurs autres statistiques de cette nouvelle station, en ligne, à l’adresse www.cegeprdl.ca/station-meteo