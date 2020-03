Jimmy Dunphy remet 2 025 $ au Centre prévention suicide du KRTB

Le 8 février dernier, Jimmy Dunphy et son groupe de musique Knobless ont organisé un spectacle-bénéfice au profit du Centre prévention suicide du KRTB. Le 28 du même mois, il remettait un chèque de 2 025 $ à l’organisme pour soutenir l’aide apportée aux familles du Témiscouata dévastées par un suicide.

«C’est une cause importante pour moi et ma famille», a mentionné M. Dunphy, affligé par le suicide de son frère Carl-Jason, un ancien militaire, survenu il y a trois ans. «Les familles ont besoin d’aide, j’espère que cet argent aidera le Centre prévention suicide du KRTB; ils sont là pour les proches et les familles. Ce n’est pas un deuil facile à vivre, on passe par toutes les émotions du monde», a expliqué l’homme.

David Rouleau, intervenant social au Centre prévention suicide, a précisé que l’argent contribuera effectivement à payer les dépenses reliées aux déplacements effectués dans la MRC de Témiscouata pour offrir les services à domicile. «En plus de travailler au niveau de la prévention du suicide, nous apportons du support aux familles endeuillées. Avant et après le geste, ça représente environ 50 % de nos interventions», a précisé M. Rouleau. En tout, les ressources du Centre prévention suicide du KRTB réalisent plus de 2 200 interventions par année, auprès de personnes qui ont des idées suicidaires et de leurs proches.

«Chapeau à Jimmy et son équipe», a indiqué l’intervenant à propos de ce spectacle monté avec sa gang de bénévoles et l’appui de commanditaires. «Je remercie tous ceux qui ont contribué et fait que l’expérience du spectacle a été réussie. Merci de m’avoir aidé dans cette aventure-là, c’est important pour moi. Les gens du Témiscouata, vous êtes merveilleux», a commenté M. Dunphy.

«Plus de 200 personnes ont participé à la soirée. Oui il va y avoir une deuxième édition de l’évènement, à nouveau dans la Semaine nationale de prévention du suicide», a ajouté l’organisateur et bassiste du groupe Knobless. Ce spectacle-bénéfice a été présenté le 8 février dernier à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Notre-Dame-du-Lac. Isabelle et Réjean ainsi que le groupe Treize ont participé aussi à cette initiative.

Ce n’est pas la seule cause pour laquelle Jimmy Dunphy apporte son soutien. Dans le cadre d’un projet de réalisation d’une Maison des Jeunes dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac, il a, avec son groupe musical Knobless, présenté un concert-bénéfice le 2 novembre dernier à la salle Témiscouata. Quelque 1 310 $ ont été amassés à cette occasion. D’ailleurs, de la sensibilisation à la prévention du suicide sera faite auprès des jeunes fréquentant l’organisme.

En terminant, si vous êtes inquiet pour l’un de vos proches ou pour vous-même, le Centre prévention suicide du KRTB peut vous aider au 418-862-9658 (lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h). De plus, vous pouvez recevoir également de l’aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 via la ligne d’intervention provinciale 1-866 APPELLE (277-3553).