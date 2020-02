Fermeture de quelques écoles en prévision d'une tempête

En raison des conditions météorologiques qui se détérioreront en fin d'avant-midi aujourd'hui, les cours sont suspendus dans l'ensemble des écoles du secteur du Fleuve-et-des-Lacs (Témiscouata et Basques) pour toute la journée. Concernant le secteur de Rivière-du-Loup, les écoles seront ouvertes en avant-midi et une décision sera prise dans quelques heures concernant une possible fermeture après le diner.

Des fermetures sont à prévoir en après-midi pour les écoles des secteurs de La Pocatière et Saint-Pascal. Le Centre d'études collégiales du Témiscouata sera également fermé pour la journée. Les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de Lac-des-Aigles, Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Michel-du-Squatec et Trois-Pistoles (Chanoine-Côté).

MÉTÉO

Environnement Canada prévoit une tempête hivernale importante qui s'abattra sur la région aujourd'hui. Ce système devrait laisser entre 20 et 40 centimètres de neige au sol lors de son passage. Les vents violents mêlés à la neige qui tombera réduiront la visibilité à presque nulle, surtout près du fleuve Saint-Laurent. Des fermetures de routes sont possiblement à prévoir. Les citoyens sont invités à reporter à un autre moment tout déplacement non essentiel.