Berger s’implique dans la transformation de l’église à Saint-Modeste

Les travaux de transformation de l’église de Saint-Modeste en salle multifonctionnelle sont presque terminés et la Municipalité a annoncé le 26 février une entente de 15 ans avec l’entreprise Berger en tant que partenaire majeur de ce projet. Elle portera désormais le nom d’Espace collectif Berger.

«Je pense qu’on a fait un travail énorme pour garder le cachet patrimonial de l’église en ajoutant toutes les commodités du 21e siècle. Ça nous ouvre un paquet de possibilités. On veut essayer de donner une grande place aux arts et à la culture, quel que soit le type d’art», explique le maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille.

L’église de Saint-Modeste a été construite en 1867. Après sa sacristie qui a déjà été transformée en bibliothèque municipale, elle accueille maintenant une scène, une cuisinette, un bar, des salles de bains et une nouvelle salle du conseil. Dès ce printemps, la communauté pourra s’approprier ses nouvelles installations et y planifier des activités sociales et communautaires. Des portes ouvertes pour la population sont à prévoir au cours des prochaines semaines, confirme le maire de Saint-Modeste.

Berger n’a pas hésité longtemps à se joindre au projet de conversion de l’église. «On voulait redonner à la communauté de Saint-Modeste, qui nous a si bien accueilli notre entreprise qui est née en 1963. Le volet rassembleur nous intéressait beaucoup. On pense que la culture, c’est ce qui forme notre jeunesse et c’est ce qui fait en sorte que nos jeunes vont représenter le futur», explique la coprésidente directrice générale de Berger, Valérie Berger. Une importance particulière a été portée à l’écran et aux aménagements de la scène. La salle peut recevoir entre 250 et 300 personnes. «L’église c’était un beau bâtiment un peu perdu parce qu’elles sont moins utilisées aujourd’hui. De rendre cela un espace collectif, qui pourrait permettre à Berger de faire nos planifications stratégiques, par exemple. Cela pourrait être un super endroit pour tenir nos rencontres. C’est chaleureux ici et ça se ferait dans un esprit cordial», ajoute Mme Berger.

Les premières discussions à propos de la transformation de l’église ont débuté en 2007, lors d’un colloque de développement économique et social à Saint-Modeste. En 2017, l’église a été achetée par la Municipalité et cédée par la Fabrique. Un an plus tard, la sacristie a été transformée en une bibliothèque municipale au gout du jour. L’inauguration officielle de l’Espace collectif Berger est prévue pour ce printemps.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Le Comité de la salle multifonctionnelle est toujours en campagne de financement pour amasser une partie des fonds nécessaires à la réalisation de ce projet, qui représente un investissement global de 1,4 M$. Un objectif de 176 000$ à amasser dans la communauté permettra de réduire l’implication financière de la Municipalité. Un montant de 122 275 $ a été recueilli jusqu’à maintenant. Il est possible de contribuer au sallesaintmodeste.wordpress.com ou en composant le 418-867-2352.

LE PLAN DE FINANCEMENT EN BREF