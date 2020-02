La maladie au cœur des difficultés du Groupe Alpha

Groupe Alpha a des problèmes sur le plan financier nécessitant un avis d’intention de faire une proposition à ses créanciers, autant pour sa division Boulangerie Gagne-Pain que celle Pâtes Alpha. Son président Francis Gagné a expliqué que la maladie de sa conjointe Sylvie Paquet était au cœur de ces difficultés.

Dans un message que M. Gagné a publié sur Facebook, il mentionne ce qui suit : «Depuis maintenant un an, la personne la plus importante dans ma vie a une maladie cognitive. Cette maladie entre de façon sournoise dans nos vies, sans prévenir. Nous retrouvons maintenant cette maladie partout dans notre vie personnelle mais aussi dans nos entreprises. Chaque document, dossier, nous voyons des traces. Aujourd’hui, j’ai pris une décision de protéger ma famille et nos entreprises de façon à voir plus clair. Merci.»

En plein cœur de cette tourmente, Francis Gagné a précisé qu’il était temps de prendre une pause. «Depuis 7 à 8 mois, sans le savoir, elle a tout mêlé. Tout était fait croche. Une entreprise comptable est à l’œuvre pour refaire les états financiers. Nous n’avons pas l’intention de fermer, mais nous avons besoin d’une pause de 30 jours pour calmer le jeu», a mentionné le président de Groupe Alpha.

Il y a quelques semaines, Francis Gagné avait annoncé que l’année 2020 en était une de restructuration. Il avait décidé de transférer la production réalisée dans la vallée de la Matapédia à ses usines de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Environ 90 % de la production d’Amqui s’en va à l’usine toute neuve de Saint-Cyprien et la balance à celle de Rivière-du-Loup», avait mentionné M. Gagné.

Le Groupe Alpha compte 22 emplois à la Boulangerie Gagne-Pain à Saint-Cyprien et tout près de 25 employés à l’usine Pâtes Alpha de Rivière-du-Loup. De plus, cinq personnes travaillent au comptoir de vente de la Boulangerie Gagne-Pain en sol louperivois. Les produits de la division Pâtes Alpha sont vendus dans tout le Canada tandis que ceux de la Boulangerie Gagne-Pain le sont principalement au Québec.

Marié depuis plus de 30 ans à Sylvie Paquet, copropriétaire de l’entreprise, Francis Gagné a acquis Aliments Alpha il y a sept ans, après avoir travaillé à sa restructuration.