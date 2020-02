Sylvie Vignet satisfaite du travail de Marie-Eve Proulx

Alors que le travail de la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, a été sévèrement critiqué la semaine dernière, la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet lui a apporté son soutien en marge de la séance du conseil municipal du mardi 25 février.

Mme Vignet a expliqué aux représentants des médias que la ministre Proulx a toujours répondu aux demandes municipales louperivoises, depuis le début de son mandat, et qu’elle est satisfaite de cette collaboration.

«À chaque fois que j’ai demandé une rencontre, je l’ai eue. Elle est à notre écoute et quand on a voulu rencontrer des ministères [pour faire avancer des projets], elle nous a aidés. Je comprends qu’elle a un grand territoire, mais je fais confiance au premier ministre qui l’a mis en place. Elle est présente et son équipe aussi», a-t-elle déclaré en point de presse.

Ces derniers jours, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, a soutenu que Denis Tardif devrait être nommé ministre responsable du Bas-Saint-Laurent afin que la région ait un représentant exclusif.

Ce commentaire faisait écho à celui du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, qui avait mentionné la semaine dernière que les nombreux départs dans l’entourage de la ministre étaient un indicateur qu’elle en a trop à gérer. Il suggérait lui aussi de nommer un ministre responsable du Bas-Saint-Laurent uniquement.