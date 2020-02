Blocage ferroviaire à L’Isle-Verte

Une vingtaine de manifestants et manifestantes bloquent le trafic ferroviaire en provenance de l’ouest sur le rail du CN à L’Isle-Verte, sur le territoire traditionnel Wolastoqiyik Wahsipekuk (Malécite), ce vendredi 21 février.

Le blocage se veut en solidarité avec la nation Wet’suwet’en, qui lutte présentement contre la construction d’un pipeline sur ses territoires ancestraux. Un campement de soutien a été érigé dans le Parc Municipal Samuel-Côté, à l’intersection des rue Gagnon

et d’Auteuil.

«Tenter de contrôler la situation par la force ne fera que cultiver encore plus de colère et plus de blocages verront le jour. Tout ce que le gouvernement peut faire pour ne pas perdre davantage la face, c’est de suspendre le projet» rapporte Myriam, une militante présente sur les lieux.

«Les politicien.ne.s essaient de mettre en opposition les travailleurs et travailleuses avec les gens qui font les blocages, mais c’est pour détourner l’attention du public des vrais coupables des mises à pieds : l’imposture des gouvernements et le support sournois qu’ils offrent à TransCanada malgré l’absence de consentement des chefs héréditaires Wet’suwet’en!» explique Stéphanie, une mécanicienne s’étant jointe au blocage.

«Le gouvernement de la Colombie-Britannique a fait une grave erreur. Il ne s’est pas assuré d’avoir une entente avec les chefs héréditaires avant d’autoriser le projet de TransCanada. Il est plus que temps qu’il admette ses torts. Un dénouement responsable passe par l’adoption des quatre demandes des chefs héréditaires : que la province suspende les permis de Coastal GasLink, que UNDRIP et le consentement libre, préalable et éclairé soit respecté, que la GRC se retire, et que cesse l’utilisation de la force pour accéder au territoire Wet’suwet’en. Répondre à ces demandes est une obligation morale, politique et juridique» ajoute Maggie.

Selon nos informations, la Sûreté du Québec a érigé un large périmètre de sécurité autour du site.

Davantage de détails suivront...