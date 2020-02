Le Relais pour la vie du Témiscouata en préparation

«Ensemble, nous sommes plus grands que le cancer!», c’est ainsi que le comité organisateur de la 12e édition du Relais pour la vie du Témiscouata de la Société canadienne du cancer (SCC) vous invite le 13 juin prochain.

En 2019, 7 équipes ont célébré la vie en présence de plus de 40 porteurs d’espoir (personnes touchées par le cancer). Leur effort ainsi que celui des précieux partenaires ont permis d’amasser la somme de plus 35 000 $ et plus de 1 600 luminaires ont été vendus.

Le 13 juin 2020, aura donc lieu au parc Clair Soleil la 12e édition du Relais pour la vie du Témiscouata. Cette année, l’objectif du comité organisateur est d’augmenter la visibilité du Relais pour la vie dans toute la communauté, d’augmenter le nombre de marcheurs et de dépasser l’objectif financier.

Pour arriver à mettre en place un évènement comme le Relais pour la vie, il faut un comité dévoué et dynamique. Cette année, le comité organisateur est formé des personnes suivantes: Andréa Gagnon (présidente et comité musique), André Dubé (comité équipe), Denis Pelletier (alimentation), Jocelyne St-Pierre (soutien au comité luminaire), Linda Paradis (finances), Marc-André Paradis (comité équipe), Marcel Lagacé (sécurité), Marie-Claude Michaud (porteur d’espoir), Patrick Roy (logistique), Samie Fortin (Ville de Témiscouata-sur-le-Lac) et Wendy Blais (comité luminaire).

Il est déjà temps de former les équipes pour la prochaine édition du Relais. Ceux qui sont intéressés peuvent communiquer avec les membres du comité ou aller voir leur Municipalité.