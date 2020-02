Journées de la persévérance scolaire : Isabelle Soucy reconnue dans son milieu

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Conseil des maires de la MRC de Témiscouata a souligné l’engagement et la contribution exceptionnelle d’Isabelle Soucy, enseignante à l’École secondaire du Transcontinental et citoyenne passionnée dans sa communauté.

Mme Soucy est bien sûr une femme à part entière, une fille, une amie, une mère, en plus d’être une enseignante d’arts dévouée. Elle est la démonstration même d’une femme engagée dans son milieu de travail et dans sa communauté, celle d’une femme épanouie. Par son exemple, Isabelle sait démontrer aux élèves l’importance de s’impliquer activement dans toutes les sphères de sa vie. Elle est un modèle de dévouement, oui, mais surtout d’équilibre. Pleinement mobilisée dans tout ce qu’elle entreprend, elle démontre aux élèves qu’en y mettant les efforts nécessaires, on peut réussir, atteindre ses objectifs, mais surtout faire une différence positive dans la vie des autres.

Parmi ses nombreuses implications avec les jeunes sur différents comités, il y a notamment le Bal des finissants, Fillactive, Agir autrement, responsable du comité culturel, le comité de pilotage du nouveau projet éducatif, porteuse du dossier Éducation à la sexualité et de la chorale de Noël du personnel. Isabelle est aussi une Citoyenne Maillon faisant en sorte que les élèves se réfèrent à elle pour obtenir des informations sur différents sujets. Récemment, elle a été l’instigatrice de la réalisation du Défi Têtes à prix qui s’est avéré un succès.

«Reconnue pour son dynamisme, son ouverture d’esprit, son positivisme, sa bonne humeur contagieuse, son implication pour les jeunes et avec les jeunes, elle est une source d’inspiration pour la future génération. Elle est une femme de tête, de cœur et surtout d’action», a mentionné Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. «Nous avons profité de l’occasion pour la féliciter chaleureusement pour son dévouement et saluer son apport considérable à la cause de la persévérance scolaire chez nous», ajoute-t-elle.

Un certificat honorifique lui a été remis lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Témiscouata lundi le 10 février dernier.