Du 24 au 26 juillet, découvrez le passé obscur de Rivière-Bleue

C’est devant une salle comble, lors de son souper Moules et frites bénéfice qui s’est tenu le 15 février, que le comité organisateur a dévoilé les grandes lignes de la programmation de la 12e édition du Festival du Bootlegger.

Toutes les activités auxquelles sont habitués les festivaliers seront évidemment de retour : dégustations de bières, souper côtes levées, brunch, tournoi de balle, tournoi de «washer», Magasin général, activités familiales et plus encore. On prévoit aussi le retour du Musée du Bootlegger avec une exposition bonifiée afin d’en faire découvrir encore plus sur la vie de nos plus célèbres contrebandiers.

La billetterie en ligne verra le jour cette année. Il vous sera donc possible de vous procurer vos billets directement sur le site web de l’événement. La possibilité d’obtenir des billets directement au bureau municipal demeure également. Le tout devrait être en place d’ici environ un mois.

Le comité organisateur a aussi profité du Souper Moules et frites pour annoncer certains dons faits pour soutenir la jeunesse riveraine : l’achat de miroirs pour la salle de danse de la Troupe Temps-Danse, l’achat de matériel de jeux d’hiver pour le Service de garde la Bougeotte, l’achat de matériel de jeux extérieurs pour les élèves de l’École Notre-Dame-de-Grâces et un don de 10 000 $ pour la réalisation de jeux d’eau au Parc Intergénérationnel.

La programmation complète est dès maintenant disponible au www.festivalbootlegger.com. Suivez aussi l’événement sur Facebook pour tout savoir sur la 12e édition à venir ! Et surtout, soyez-là, du 24 au 26 juillet 2020 pour découvrir le passé obscur de Rivière-Bleue…