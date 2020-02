Un groupe du Bas-Saint-Laurent se partage un lot de 333 343 $

Les membres d’un groupe formé par un détaillant de Rimouski se partagent un lot de 333 343 $ remporté au tirage du Lotto Max du 7 janvier. Les gagnants sont venus réclamer leur lot individuellement. Toutes les parts de 33 333 $ chacune ont été réclamées.

Les gagnants sont Jocelyne Bélanger, Berthier D’Amours, Jonathan Poirier Bourdages, Steve Charron, David Guitard, Hélène Gagnon et Marcel Landry, Bryan Nolin, Raymonde Ross et Gaétane Castonguay, Guildo St-Laurent et Marc St-Pierre.

Quelques projets ont été mentionnés par les chanceux, notamment des placements, des voyages et l’achat d’un chalet sur le bord de l’eau. Les gagnants sont tous résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. Le vendeur de cette formule de groupe est le dépanneur Voisin, situé au 326, rue Saint-Germain Est, à Rimouski.