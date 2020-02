323 000 $ pour bonifier les services de proximité offerts aux proches aidants du Bas-Saint-Laurent

Un montant de 323 300 $ sera investi dans la région du Bas-Saint-Laurent afin de bonifier les services offerts directement aux proches aidants. La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx, se réjouit de cette annonce de la ministre responsable des Ainés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

«Cet investissement supplémentaire de 10 M$ pour tout le Québec s’inscrit en cohérence avec les travaux qui sont en cours afin d’élaborer la première Politique nationale pour les proches aidants de l’histoire du Québec. Nous nous sommes engagés à mieux répondre aux besoins des proches aidants, et le gouvernement en fait une priorité partout au Québec», a déclaré Marguerite Blais.

Bien qu’il puisse être très valorisant et gratifiant d’apporter de l’aide à un proche, certaines situations peuvent engendrer des difficultés de santé physique et générer de la détresse chez les proches aidants. Les sommes, qui seront réparties et versées à travers tous les établissements de santé et de services sociaux du Québec, permettront ainsi la bonification des services de répit, de soutien psychosocial, de présence-surveillance, d’information, de formation, de dépannage et plus encore.

Au Québec, le quart de la population de 15 ans et plus, soit environ 1 675 000 personnes, est un proche aidant.