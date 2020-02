Écoles fermées en raisons des mauvaises conditions météorologiques

Les mauvaises conditions météorologiques et la tempête hivernale qui s'approche du Bas-Saint-Laurent ont forcé la fermeture de toutes les écoles primaires et secondaires de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup pour la journée.

À noter que toutes les écoles primaires et secondaires ainsi que les services de garde liés à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs demeurent ouverts aujourd'hui. Le Centre d’études collégiales du Témiscouata est quant à lui fermé pour la journée.

Les cours ont été suspendus au Collège Notre-Dame, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et les centres d'éducation des adultes de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup en raison du mauvais temps. Tous les services de garde et les centres de service de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup sont aussi fermés.

Pour les informations complètes concernant la fermeture des écoles, consultez notre section Info Tempête.

Le Campus de Premier Tech à Rivière-du-Loup a également pris la décision de fermer ses portes en raison des conditions climatiques. L'autoroute 20 a été fermée par le ministère des Transports du Québec entre Lévis et Montmagny, peu après 5 h ce matin. Il est possible de planifier ses déplacements et de connaitre l’état du réseau routier en consultant le site web Québec 511.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. De 20 à 30 centimètres de neige supplémentaires sont attendus d'ici samedi matin. Depuis jeudi matin, la région du Bas-Saint-Laurent a reçu entre 10 et 15 centimètres de précipitations.

Des vents forts souffleront du nord-est et causeront de la poudrerie généralisée le long du fleuve. Les conducteurs sont invités à reporter tout déplacement non essentiel à plus tard. En raison de la poudrerie, la visibilité sera réduite à presque nulle par moments.