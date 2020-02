Serge Boulet remet 9 000 $ pour la cause du cancer grâce à ses décorations de Noël

Depuis maintenant quatre ans, Serge Boulet organise sur le terrain de sa résidence à Saint-Jean-de-la-Lande en bordure du Lac Baker, une visite de ses décorations de Noël. Un montant de 9 000 $ a été récolté dans la boite de dons à l’intention des visiteurs et sera remis à divers organismes oeuvrant pour la cause du cancer dans la région.

Cette année, du 23 novembre au 5 janvier, plus de 5 000 visiteurs ont eu l’occasion d’admirer un décor de plus de 50 000 lumières et figurines de toutes sortes étalées dans les arbres et sur le sol. Ils ont aussi pu parcourir les nouveaux sentiers éclairés pour l’occasion et dessinés dans le bois autour de la propriété.

Au constat de l’immense succès de son activité, Serge, le Papi de Noël chez Papi, s’est exclamé « C’est extraordinaire! Je suis très heureux de pouvoir compter sur la générosité et l’émerveillement des visiteurs. Ceux-ci ont été élogieux envers le projet et son objectif.» Grâce a son travail et sa passion, le miraculé qui a déjà qualifié le cancer de «moyenne bibitte» pourra remettre un montant de 4 000 $ au fonds Serge Boulet de l’unité d’oncologie du CHU de Québec, 2 000 $ à la Fondation de l’hôpital d’Edmundston pour l’unité d’oncologie, 1 500 $ au Relais pour la vie de la région du Témiscouata et 1 500 $ pour une aide ponctuelle à des personnes luttant contre le cancer dans la région.

De nombreuses compagnies de la région ont participé au succès par des dons en services et en espèces. À cet égard, il faut souligner plus particulièrement les contributions du Groupe Westco, de la compagnie Max Steel et de Nadeau Ferme Avicole Ltée. Papi promet déjà de nombreuses nouveautés pour Noël prochain.