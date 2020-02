Maxime Blanchette-Joncas choisit un Témiscouatain d’expérience

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce qu’il embauche Jean-Marc Bergeron à titre d’adjoint politique dans la circonscription pour le Témiscouata et Les Basques.

Fort d’une expérience variée dans les médias écrits et parlés, M. Bergeron possède une excellente connaissance de sa région d’origine. Ses qualités de communicateur et les liens qu’il a su établir avec les acteurs-clés de la région assureront une communication efficace du député avec les communautés de ces MRC. Le nouvel adjoint politique a travaillé entre autres pour Horizon FM à Dégelis, pour l’hebdomadaire Le Touladi de Cabano et pour l’édition régionale du Saint-Laurent-Portage de Rivière-du-Loup. Jean-Marc Bergeron donne également de son temps au Centre d’action bénévole du Témiscouata.

Le député de Rimouski-Neigette – Témiscouata – Les Basques a choisi d’établir le bureau témiscouatain aux Galeries Témis du 633, rue Commerciale Nord, dans le quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac, en raison de sa situation au cœur de l’action. «Je félicite Jean-Marc Bergeron pour ses nouvelles fonctions et je lui souhaite la bienvenue dans notre équipe. Je suis persuadé qu’il constituera un rouage important dans ma mission de bien représenter tous les citoyens de ma vaste circonscription», déclare Maxime Blanchette-Joncas.