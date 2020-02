La démarche entreprise en 2019 pour la mise à jour de la politique municipale Amie des Aînés à Saint-Alexandre-de-Kamouraska par un comité de pilotage se poursuit cette année avec comme première action, une consultation publique qui se segmentera en trois rencontres avec les citoyens au courant du mois de février.

Ces ateliers d’une durée maximale d’une heure porteront sur différents sujets, comme le transport, l’habitation, les loisirs et la sécurité. Cela sera l’occasion pour le comité de connaître l’opinion de la population, son appréciation des services existants et explorer des pistes de solution pour améliorer la qualité de vie des aînés. Une collation sera offerte durant les rencontres.

Tous les Alexandrines et Alexandrins sont invités à ces consultations. Leur participation est importante afin d’avoir un portrait juste des besoins des personnes aînées de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Ces rencontres auront lieu aux dates et endroits suivants : le mardi 11 février, à 10 h, à la Résidence des Aînés (723, route 289) ; le mercredi 12 février, à 10 h, au local du Club des 50 ans et plus (629, route 289) ; le mardi 18 février, 19 h, au local du Cercle de Fermières (638, rue des Forges).

Advenant le cas où certains ne pourraient assister à ces rencontres, il est possible de faire parvenir ses commentaires, avis et suggestions aux coordonnées suivantes, au plus tard le 21 février : 418-495-2440, poste 225 ou [email protected]