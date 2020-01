Stéphane Duclos, copropriétaire du Café du Clocher à Rivière-du-Loup, est à l’origine d’une initiative qui a rapporté la somme de 1054 $ pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

L’homme d’affaires a mis en vente un mélange de café torréfié, «Marcel, on te lève notre tasse», pour rendre hommage à cet amis décédé le 5 janvier 2019 tout en soutenant une cause significative. «C’est un organisme qui a besoin de beaucoup de sous, je pouvais donc faire un petit geste pour lui donner un coup de main. Ensemble nous pouvons aider, c’est important de s’impliquer dans notre société», a souligné M. Duclos.

Pour la vente des sacs de café, il a reçu l’appui de Jean-Louis Levesque, propriétaire du commerce Le Vrac, où travaillait Marcel Caron. «C’est le seul café que je vends, celui de Marcel, et celui-là il a sa place. Je ne prends rien. C’est pour sa mémoire, et celle de mon père qui est aussi décédé à la Maison Desjardins. On ne doit pas la (Maison Desjardins) négliger, les soins sont exceptionnels, on doit s’impliquer. On a besoin d’elle. C’est un joyau», a indiqué M. Levesque.

«La Maison est à tout le monde et quand les gens font des initiatives comme celle-là, c’est une belle façon de se l’approprier», a pour sa part mentionné Renée Giard, présidente de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

En fait deux mélanges dont les sacs de 500 grammes sont vendus au bénéfice d’un organisme ont été préparés par Stéphane Duclos, l’autre étant le «Mélange du Vieux-Buck» en hommage à son père Alphonse décédé à la suite d’une maladie rénale. Ainsi comme pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, la Fondation canadienne du rein recevra 2 $ par sac vendu. «D’ici la fin de l’année, je suis très confiant de remettre plus de 2000 $», a indiqué le copropriétaire du Café du Clocher. Concernant le mélange «Marcel, on te lève notre tasse», il portera possiblement d’autres appellations pour ainsi soutenir de nouvelles causes.