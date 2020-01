Un montant de 2 600 $ amassé pour la prévention du suicide

Les initiateurs d’un 24 heures en continu de jeux en diffusion en direct sur la plateforme Twitch, Simon Desjardins, Keven Deschênes, Laurent Laperrière et Dominic Fortin Vézina, ont réussi à amasser un montant de 2 662 $ sur un objectif de 1 000 $ au profit de l’Association québécoise de la prévention du suicide, du 29 au 30 décembre.

Le site web twitch.tv permet à la fois de faire des dons à cette équipe et de clavarder avec les joueurs. Pour les quatre amis, la période des Fêtes était propice pour organiser cette levée de fonds. Le site a répertorié plus de 1 894 spectateurs uniques durant la journée, incluant un maximum atteint de 181 personnes en même temps en direct.

La diffusion s’est déroulée comme prévue, et même bien au-delà de leurs attentes, selon l’organisateur Simon Desjardins. Les spectateurs ont été généreux et présents lors de l’évènement. Ils ont reçu plusieurs commentaires positifs concernant la cause choisir, mais aussi pour avoir fait découvrir des jeux.

Quelques partenaires se sont joints à cette initiative, dont À qui le tour?, la Boutique du Jouet, Docteur Phone, Guru, Imaginaire et Premier Tech. La réponse positive encourage les initiateurs de cette levée de fonds à reconduire l’évènement l’an prochain.