Pour la 3e édition de Dégelis en fête, qui se tiendra du 2 au 5 juillet, le comité organisateur nous propose une nouveauté qui rappellera bien des souvenirs à Dégelis, soit la période de la discothèque L’Arc-en-Ciel.

Ainsi cette année, Dégelis en fête rendra hommage à la plus grosse discothèque de l’Est du Québec de 1974 à 2001. Des retrouvailles mémorables pour les nombreuses personnes qui ont connu les années de ce lieu mythique à Dégelis. Musique, ambiance, photos, objets, employés, tout sera mis en place pour faire comme si vous y étiez. Ces retrouvailles précèderont le spectacle de Sugar Cake, sept artistes professionnels débordant d’énergie, qui prendront d’assaut votre samedi soir sous le chapiteau.

Le comité organisateur et l’équipe de 20 organismes bénévoles préparent avec fébrilité cette 3e édition de leur traditionnel rassemblement estival. Pour l’édition 2020, les incontournables demeureront le bingo, le tournoi de poker, le gymkhana, le rodéo et la parade de camion, le 5 à 7 Optimiste, la place des jeunes, l’animation sous le chapiteau et, pour une deuxième année, le tournoi de volleyball de plage.

Le comité organisateur de Dégelis en fête garde le cap sur un évènement 100 % gratuit afin de permettre aux citoyens de Dégelis et aux visiteurs d’en profiter au maximum. Un évènement familial rassembleur, qui permet de s’amuser et de se retrouver. La campagne de financement débutera bientôt afin de rendre ces festivités possibles.