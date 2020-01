Le Défi 28 jours sans alcool est de retour pour une 7e édition

La Fondation Jean Lapointe annonce le retour du Défi 28 jours sans alcool pour une 7e édition, en plus d’annoncer son nouveau porte-parole, José Gaudet. Cette année encore, le mois de février se passera sous l’effet 28 jours et se propagera à la grandeur du Québec.

Ayant comme but principal d’amasser 550 000 $, les fonds permettront à la Fondation de poursuivre ses activités de prévention dans les écoles secondaires de la province. Les inscriptions ayant débuté en décembre, il ne reste plus que quelques semaines avant le début officiel du Défi, qui se déroulera du 1er au 29 février 2020.

Pour la première fois, José Gaudet, personnalité publique, animateur et humoriste aimé des Québécois, sera le porte-parole officiel du Défi 28 jours. Ses enfants ayant participé aux ateliers, José connaît l’impact nécessaire et positif sur les jeunes, comme quoi il sera la personne idéale pour parler de l’importance du don de 28 $ et des effets de celui-ci sur nos jeunes et sur soi-même.

«J’ai grandi dans un environnement et une époque où la consommation était banalisée, souligne José Gaudet, porte-parole du Défi 28 jours sans alcool. Aujourd’hui, on remarque un vrai changement dans la façon de penser des gens, mais pourtant, j’ai vraiment été surpris de réaliser que ceux-ci ne savent pas que l’initiative du mois sans alcool est surtout une campagne de financement de la Fondation Jean Lapointe! Cette année, mon objectif sera de sensibiliser les Québécois aux bénéfices pour la santé, mais aussi, à l’impact de la collecte de fonds pour les jeunes qui recevront les ateliers de prévention.»

INSCRIPTION

De retour cette année, les participants doivent s’inscrire en ligne au www.defi28jours.com pour faire leur don minimum de 28 $ à la Fondation Jean Lapointe. Ils auront alors la chance de créer une équipe, s’ils le désirent et de parrainer un participant. Grâce à leur don de 28 $, la Fondation offre l’accès à une plateforme interactive avec du contenu exclusif. Cet outil permettra aux participants de soutenir leur effort pendant le défi, que ce soit avec des jeux, des concours ou un calendrier pour suivre l’évolution du mois.

Comme chaque année, le défi vise à faire réaliser l’impact de l’alcool dans nos vies, en plus de viser à réduire la prévalence des dépendances auprès des adolescents grâce aux ateliers Mon indépendance, j’y tiens et APTE.

Il sera encore possible de joindre le défi via différents niveaux cette année. Le niveau bronze correspond à ne pas consommer d’alcool du lundi au jeudi, alors que le niveau argent fait référence à la fin de semaine sans alcool. Le niveau or correspond pour sa part à tout le mois de février sans alcool.

Pour participer ou parrainer un participant, rendez-vous au www.defi28jours.com.