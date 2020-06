La patinoire renaît dans le quartier Saint-François

Les rafales de vent et le mercure sous zéro frappaient au visage près de l’École internationale Saint-François-Xavier, ce vendredi 10 janvier, mais ce n’est pas cette température qui allait empêcher les élèves de donner quelques coups de patin, sourire aux lèvres, sur la toute nouvelle patinoire du quartier. Malgré le froid, l’ambiance était à la fête.

C’est qu’un plus d’un an après le démantèlement de la surface, qui a fait place à des unités modulaires destinées à accueillir un surplus d’élèves, la patinoire est aujourd’hui de nouveau prête à être utilisée. Des investissements de près de 245 000 $ de la Ville de Rivière-du-Loup et de plus de 150 000 $ de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup ont rendu le tout possible.

«On célèbre aujourd’hui l’ouverture de la patinoire Saint-François et nous sommes super heureux», a mentionné la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, lors de l’inauguration officielle organisée en avant-midi. «C’est un bel investissement autant pour élèves que la communauté.»

En septembre 2018, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup avait informé la Ville de sa demande de retirer la patinoire municipale installée dans la cour de l’école internationale Saint-François-Xavier depuis une vingtaine d’années. L’objectif était de permettre l’installation de trois unités modulaires destinées à l’accueil d’élèves. La nouvelle avait fait bondir un grand nombre de citoyens, puisque la patinoire était fréquemment utilisée.

Il faut dire que la mise à niveau de l’infrastructure, vieillissante, était déjà dans les cartons de la Ville, à moyen terme dit-on, mais les événements ont accéléré les interventions. La grogne des citoyens a été vive, la réaction des élus à celle-ci tout autant.

Plusieurs scénarios de relocalisation dans le quartier ont donc été analysés, compte tenu de l’importance de la patinoire dans la pratique sportive et la vie active des élèves et des citoyens du secteur. L’option la plus «viable et avantageuse» demeurait la cour d’école, a-t-on statué.

«Pour la Commission scolaire, l’importance de développer les saines habitudes de vie chez les élèves, au moment où ils sont à l’école, mais aussi en dehors, c’est très important et c’est ce que cette infrastructure permet […] Les élus scolaires mettent tout en œuvre pour favoriser la réalisation de ces projets rassembleurs qui desservent à la fois les élèves et la population», a déclaré la présidente de la Commission scolaire, Edith Samson.

Les travaux de construction se sont entamés en juillet 2019 et se sont poursuivis dans les semaines suivantes. La patinoire est aujourd’hui positionnée dans un axe Nord-Sud, si bien qu’elle laisse suffisamment d’espace pour les unités modulaires et les jeux libres dans la cour d’école.

La nouvelle infrastructure, qui sera utilisée à l’année, bénéficie aussi d’un éclairage LED et bientôt d’un tableau indicateur. La surface a également été revue afin de permettre la pratique du dekhockey, un sport en pleine effervescence dans la région.

FÊTE D’OUVERTURE

Les citoyens sont conviés à venir célébrer l’ouverture de la patinoire municipale, le samedi 18 janvier entre 10 h et 11 h 30. Musique d’ambiance, chocolat chaud et même la mascotte Lou de la 56e Finale des Jeux du Québec seront au rendez-vous.