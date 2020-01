171 030 $ pour le Centre des Femmes du Témiscouata

Grâce au projet de l’organisme financé dans le cadre du Programme de promotion de la femme du ministère Femmes et Égalité des genres Canada, le Centre des Femmes du Témiscouata reçoit une somme de 171 030 $ et pourra renforcir ses capacités organisationnelles.

Pour ce faire, il se dotera d’abord d’une nouvelle planification stratégique pour 2021-2024. Ensuite, il créera un programme de formation en leadership féminin pour ses membres et bénéficiera d’une formation et d’un nouveau guide sur la mobilisation et le travail-terrain. Ces travaux s’échelonneront sur une période de quatre ans, soit de 2019 à 2023.

À compter de janvier 2020, travailleuses, membres du C.A., animatrices, participantes, bénévoles, femmes du milieu et les organismes communautaires et municipaux seront interpelés pour participer à divers focus groupes ou un sondage afin de connaitre leurs opinions, attentes et besoins en matière de services offerts par le Centre. L’objectif de l’organisme vise à vérifier la portée de ses actions en tant que spécialiste des conditions de vie des femmes et adapter ses interventions en fonction des besoins des femmes d’aujourd’hui.

Dans cette optique, le Centre des Femmes du Témiscouata a embauché deux nouvelles ressources pour : préparer les outils de cueillette d’informations; organiser et animer des rencontres de groupes; rédiger les rapports synthèse; produire des documents promotionnels entre autres sur la vision, la mission, les valeurs et priorités de l’organisme pour refléter les besoins des femmes d’aujourd’hui.

Le Centre invite les femmes témiscouataines et les organisations de la MRC à participer aux focus groupes ou au sondage prévu au projet. La participation du milieu témiscouatain est importante pour assurer le succès de la démarche. Pour inscription ou information, communiquez avec Élodie Aubut-Marquis, agente de développement au projet au 418 854-2399 ou par courriel au [email protected]

Nous reconnaissons sur la photo prise lors de la rencontre du C.A. du 12 décembre dernier, des travailleuses en préparation des focus groupes et du sondage. De gauche à droite : 1ère rangée Lise Blanchette (consultante), Micheline Guillaume (coordonnatrice), Sylvie Marquis (présidente), Raymonde Fournier (gestion financière), Élodie Aubut-Marquis (agente de projet); 2e rangée Linda Leclerc (intervenante), Jessica Dubé (organisatrice), Marcelle Lagacé (administratrice), Laury Perron (animatrice) et Pauline Rioux (adjointe administrative).