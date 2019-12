Remise de 50 000$ pour la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

C’est dans le cadre d'un évènement festif réunissant de nombreux participants, collaborateurs et bénévoles d'arrière-scène, que Serge Ferrand et Jacques Poitras, représentant les deux partenaires majeurs du spectacle-bénéfice Desjardins, ont procédé à la remise d’un chèque de 50 000 $ à la présidente de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Renée Giard, en présence de la coordinatrice de l’évènement, Yvette Dumont.

La réussite de cette activité-bénéfice s’est concrétisée grâce au dévouement de gens de cœur provenant de la grande région du KRTB. Ainsi, près de 40 partenaires, dont la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup et l’Hôtel Levesque, 30 bénévoles d’arrière-scène et plus de 170 participants ont offert, le 1er décembre dernier, une prestation hors du commun aux nombreux spectateurs présents aux deux représentations. Une grande réussite collective qui contribuera à la réalisation, en 2020, du 4e Centre de jours en soins palliatifs au Québec.