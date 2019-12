Pour 2020, une hausse de taxes de 4,6 % à Rivière-du-Loup

Les membres du conseil de la Ville de Rivière-du-Loup ont adopté le 16 décembre les prévisions budgétaires pour l’année 2020 avec notamment une hausse de taxes de 4,6 %. «On veut être plus attractif», a lancé la mairesse Sylvie Vignet pour expliquer la volonté du conseil municipal de réaliser plusieurs projets porteurs pour la communauté.

Pour une résidence unifamiliale dont la valeur moyenne est actuellement de 205 575 $, les taxes augmenteront de 124,88 $. «Nous nous devons de donner à ce milieu de vie exceptionnel les outils nécessaires à son développement et le maintenir à la hauteur des ambitions de ceux qui l’habitent et ceux qui y ont une entreprise», a mentionné Mme Vignet.

Les travaux de la rue St-Pierre et ceux de la nouvelle cellule au site d’enfouissement technique, ce dernier projet étant financé sur cinq ans seulement, expliquent en partie cette importante augmentation. De plus, le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation foncière pour les trois prochaines années a entrainé un défi supplémentaire dans la préparation du budget.

Parmi les faits saillants, notons une hausse des revenus de 8,43 %, pour un total de 46 567 445 $. Les dépenses de fonctionnement sont portées à 37 264 785 $, une augmentation de 3,76 % par rapport à 2019. L’endettement total net est haussé de 8 M$, pour atteindre environ 48 M$. Le service de la dette représente 17,4 % du budget total, toujours sous la limite fixée par le Conseil à 18 % des dépenses. Ce ratio est toutefois de 15 % si l’on exclue le service de la dette du lieu d’enfouissement technique, lequel est tarifé selon la quantité de matières apportée sur place par les utilisateurs.

«Il faut investir un peu plus, il n’y a pas beaucoup de villes qui vont être capables de suivre le taux d’inflation», a noté la mairesse. La Ville de Rivière-du-Loup a pour sa part cinq gros projets sur sa table de travail qui n’auront pas, selon les porte-paroles de la Ville, d’impact aussi majeur sur le compte de taxes puisqu’ils bénéficient d’aide financière des gouvernements supérieurs pour leur réalisation. «On ne veut pas perdre les subventions et on doit maintenir notre dynamisme», a soutenu Sylvie Vignet.

Cet impact sera réparti sur quelques années considérant l’échéance des travaux : Stade de la Cité des Jeunes en 2020 (admissible à une subvention de 5 M$), caserne incendie en 2021 (admissible à une subvention de 3,25 M$), étangs aérés en 2021, Carrefour maritime en 2022 (admissible à une subvention de 5,3 M$) et agrandissement de la bibliothèque municipale en 2023 (admissible à une subvention de 3,2 M$). Le programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022 s’élève à 92,5 M$ qui seront investis pour les différents projets prévus, dont 32,3 M$ en 2020.

Mme Vignet a également souligné que la Ville a choisi d’aider des organismes communautaires, culturels et sportifs de son milieu, des aides financières qui ont totalisé 1 800 000 $ en 2019. «L’année 2020 s’annonce extrêmement effervescente, selon la mairesse de Rivière-du-Loup. De grands chantiers d’infrastructures seront lancés prochainement. Mais un autre dossier nous gardera fort occupés dans la prochaine année : l’organisation de la 56e Finale des Jeux du Québec (hiver), qui arrive dans sa période de préparation la plus intense en vue des compétitions de 2021.»