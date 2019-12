Importante mobilisation citoyenne pour sauver Récupération des Basques

Le 27 novembre dernier, plus de 50 citoyens se sont déplacés au conseil de la MRC des Basques pour manifester leur mécontentement face à une éventuelle fermeture de Récupération des Basques.

Ils ont notamment rappelé aux maires et représentants de la MRC qu’il s’agit du principal pôle de réinsertion socioprofessionnelle de la région et qu’il est en ce sens vital pour la région. Ils ont aussi souligné la grande qualité du travail fait par l’entreprise de récupération de même que l’incohérence écologique de transporter les matières recyclables de la région sur de grandes distances.

L’argumentaire proposé par les citoyens semble avoir été entendu par les élus présents qui se sont montrés réceptifs et ont fait preuve d’ouverture quant à une possible renégociation dans ce dossier.

Cette présence aura donc permis d’entamer le débat et d’ouvrir un nouveau dialogue entre la MRC et Récupération des Basques. Le comité N’envoyons pas récupération des Basques à la poubelle suivra attentivement les prochains développements à la suite d’une rencontre entre la MRC et les représentants de Récupération des Basques, prévue cette semaine. L’importante mobilisation citoyenne pour cette rencontre démontre l’intérêt et l’attachement des citoyens et citoyennes à la mission de Récupération des Basques.

Le comité invite la population à démontrer, une fois de plus, son engagement envers cette cause lors du prochain conseil des maires, le 11 décembre à 19h30 à Notre-Dame-des-neiges au 17, rue de l’Église.