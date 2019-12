Le Parti québécois du Bas-Saint-Laurent se porte à la défense de l’Héritage 1

Le Parti québécois du Bas-Saint-Laurent estime que la mise au rancart du traversier Héritage 1 de Trois-Pistoles aura des impacts majeurs sur toute la région. «Il y aurait des conséquences sur les transports mais aussi sur notre économie, sur le tourisme, le développement régional et sur l’environnement», a déclaré Vincent Couture, président du Parti Québécois pour le Bas-Saint-Laurent.

«Lorsque les autres traverses de la région ont éprouvé des difficultés cette année, c’est l’Héritage I qui a été mis à contribution pour s’assurer de liaisons suffisantes entre les deux rives et ce, à la demande de la Société des traversiers du Québec. Dans un contexte régional, cela témoigne grandement de son importance», poursuit M. Couture.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, témoigne que cette traverse est d’une importance capitale pour la Côte-Nord. «De toutes les traverses desservant la Côte-Nord, celle de Trois-Pistoles—Les Escoumins est de loin la plus fiable et elle est nécessaire pour la vitalité de nos économies, tant sur la rive nord que sur la rive sud». D’ailleurs, M. Ouellet est à pied d’œuvre et travaille de concert avec les élus et la Compagnie de Navigation des Basques (CNB). «Une expertise indépendante récente estime qu’une fois réparé, ce navire aura une durée de vie de 15 ans. Nous sommes actuellement en discussion avec le ministre des transports, François Bonnardel et avons espoir de le convaincre de la nécessité de ce projet», conclut M. Ouellet.