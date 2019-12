L’Opération toutous souligne sa 19e collecte

Des centaines de peluches ont été remises le 2 décembre aux diverses directions des écoles de la région de Rivière-du-Loup dans le cadre de l’Opération toutous, une tradition depuis maintenant 19 ans pour le Club optimiste de Rivière-du-Loup.

Les élèves des écoles La Croisée II et Joly de Rivière-du-Loup ont pris soin de bien emballer toutes les peluches qui seront nettoyées par le Nettoyeur Magique, un partenaire présent depuis le démarrage de cette initiative.

«Il n’y a pas d’âge pour recevoir un toutou. Des élèves des écoles sont même allés en donner à l’hôpital Saint-Joseph et certains résidents les ont toujours avec eux. D’autres les amènent à la Résidence Reine-Anthier. C’est aussi une façon d’aider les écoles pour qu’elles respectent leur budget. En maternelle, au lieu d’acheter des cadeaux à 2$ ou 5$, les toutous ont une valeur sentimentale et on récupère, on réutilise», explique le responsable de l’Opération toutous pour le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, Christian Ouellet.

Les peluches seront remises aux élèves des classes de maternelle dans les écoles de Rivière-du-Loup, lors des activités de Noël de partage et du Noël des enfants organisées par le Club Optimiste, à la pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage et aux organismes qui en éprouvent le besoin.

Des centaines d’autres toutous seront récupérés lors d’un match spécial des 3L de Rivière-du-Loup, plus tard en décembre. Depuis 19 ans, l’Opération toutous a permis d’en remettre en bon état et d’en redonner 33 500, qui ont tous été nettoyés par le Nettoyeur Magique.