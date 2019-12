18e édition du Marché de Noël de L’Isle-Verte : encore un succès!

Les 23 et 24 novembre dernier, au gymnase de l’école Moisson D’Arts, s’est tenue la 18e édition du Marché de Noël de L’Isle-Verte. Au total, c’est près de 700 personnes qui se sont déplacées pour voir et apprécier le travail des 37 exposants, artistes et artisans du Bas-Saint-Laurent, qui étaient présents toute la fin de semaine.

Encore une fois, les petits et les grands ont été comblés. La visite du Père Noël et de Mickey Mouse, les chevaux miniatures, le maquillage pour les enfants, le conte de Noël, l’espace coloriage ainsi que la diversité et le talent des exposants, ont participé au succès de cette 18e édition. Pour une deuxième fois, le Marché de Noël a offert l’opportunité à de jeunes artistes et artisans de pouvoir exposer, tout comme les grands, dans le mi-marché qui se tenait le samedi.

Le dimanche en fin d’après-midi, juste à la fin du Marché de Noël, trois paniers de produits des exposants participants ont été tirés et ont été remportés par : Mélanie Milot de Saint-Cyprien, Jocelyne Gailloux de Rivière-du-Loup et Johanne Lafrance de L’Isle-Verte.

Les membres du comité organisateur 2019 (Jocelyne Gailloux, Séverine Mark, Chantal Ouellet, Marie Diament, Aline Jestin, Anaïs Giroux-Bertrand et Marie-Claude Poulin - coordonnatrice des loisirs pour la Municipalité de L’Isle-Verte) tiennent à remercier l’ensemble des commanditaires et partenaires qui ont soutenu et rendu cet évènement possible.

Aujourd’hui, c’est six bénévoles, exposants ou non, originaires de L’Isle-Verte et de municipalités avoisinantes, qui organisent le Marché de Noël chaque année, avec le soutien de la coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire de la Municipalité et d’une dizaine de bénévoles de tous âges qui ont prêté main forte tout au long de la fin de semaine.

On vous donne rendez-vous en novembre 2020 pour la 19e édition du Marché de Noël de L’Isle-Verte.