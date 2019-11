Trois-Pistoles brillera lors de la 5e Fête des Lumières

Le samedi 7 décembre prochain, à Trois-Pistoles, les visiteurs en auront plein la vue avec la 5e édition de la Fête des Lumières. Prenant place dans le parc de l’église Notre-Dames-des-Neiges, une multitude d’activités sont proposées pour cette occasion.

Le Marché des Lumières prendra place à la chapelle entre 11 h et 16 h. Plus de 20 artistes, artisans et producteurs locaux proposeront leurs créations et produits. La Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques s’installera également dans la chapelle cette année pour proposer ses pâtés et ses tartes.

En après-midi, c’est le retour des incontournables : tours de carriole avec chevaux, maquillage et animations pour enfants. Les tout-petits pourront rencontrer les trois mascottes de la Pat Patrouille qui seront dans le parc entre 13 h et 16 h. Dès 13 h, la Boucherie Centre-Ville proposera ses saucisses à griller et un service de bar avec bière et rafraichissements sera en fonction, grâce aux bénévoles de l’Association de hockey mineur des Basques, à qui reviendront les profits des ventes. Tout l’après-midi, la Zone Jeux Desjardins saura plaire aux jeunes et moins jeunes avec son offre de jeux et de défis. Café et chocolat chaud seront offerts gratuitement.

Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles ouvrira également les portes de son local se trouvant dans la salle Vézina entre 13 h et 16 h. Les membres proposeront des bricolages aux participants. Une exposition de bas de Noël, confectionnés par les fermières, prendra aussi place dans la salle Vézina, en plus de leur activité zéro-déchet en collaboration avec le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent. C’est aussi dans cette salle que la Fabrique de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles proposera des billets pour la loterie Pastorale et la vente de cartes de Noël au profit de la pastorale. La Fabrique propose des tours guidés de l’église gratuitement, les départs étant prévus à 13 h, 14 h et 15 h.

À compter de 15 h débutera l’illumination de l’église Notre-Dame-des-Neiges ainsi que des décorations du centre-ville. En collaboration avec les participants du Grand Défi Pierre Lavoie de l’École secondaire de Trois-Pistoles, Mélanie Perrin, professeur de zumba, réchauffera les personnes présentes dès 15 h 30 en vue de la parade qui débutera dès 16 h. C’est la fanfare percussions afro-brésiliennes Kalafuba, qui fera l’appel et ouvrira la marche dans les rues de la ville. Un trajet de course de 5 km sera proposé, le retour étant également prévu dans le parc. La programmation complète est disponible sur le site web de la Ville de Trois-Pistoles : www.ville-trois-pistoles.ca.