La façon de procéder de Récupération des Basques est-elle dépassée?

S’il faut en croire le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, les difficultés de l’organisme Récupération des Basques à concurrencer le secteur du tri et de la cueillette des matières recyclables tournent autour de la façon de procéder. «La soumission de Récupération des Basques représente 436 $ la tonne alors que nous pouvons avoir un prix aux environs de 145 $ la tonne», a mentionné M. Denis.

Ce prix beaucoup plus bas amène un changement important dans la façon de recueillir les matières recyclables, soit avec des bacs plus gros qui sont vidés dans un camion de façon mécanique. Actuellement, Récupération des Basques utilise des petits bacs et des sacs ramassés à la main par des employés.

«C’est 145 $ la tonne et des bacs bleus pour tout le monde. On parle d’un montant de 1,2 million de dollars de différence sur une période de 5 ans», a souligné le préfet. «C’est nous (les municipalités) qui avons mis en place Récupération des Basques, nous ferons notre possible pour aider les employés, nous les avons toujours supportés», a ajouté le préfet.

Dany Lauzier, directeur général de Récupération des Basques, a confirmé que la soumission refusée par le conseil des maires de la MRC des Basques s’élevait à 495 000 $ par année pour le tri et la cueillette des matières recyclables, une différence de 130 000 $ par rapport aux années précédentes. «Avec des réductions de cout, nous pourrions peut-être aller jusqu’à une différence d’un demi million de dollars sur cinq ans. Et avec nous, c’est 95 % des matières qui sont recyclées», soutient-il.

Ayant refusé la seule soumission reçue, celle de Récupération des Basques, la MRC devra retourner en soumission. En attendant, elle devra s’entendre avec Récupération des Basques pour une prolongation de l’entente actuelle, qui se termine le 31 décembre prochain, pour une période de trois à six mois. Récupération des Basques emploie 17 personnes à temps plein et trois à temps partiel.